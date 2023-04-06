ЗСУ знищили 390 окупантів, 7 артилерійських систем і гелікоптер - Генштаб [ Редагувати ]
Збройні Сили України на минулу добу, 5 квітня, знищили 390 ворожих вояків, 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем і вертоліт. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення склали:
- особового складу - близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,
- танків - 3 631 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7 013 (+8) од,
- артилерійських систем - 2 714 (+7) од,
- РСЗВ - 532 (+0) од,
- засобів ППО - 281 (+1) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 287 (+4) од,
- крилатих ракет - 911 (+0) од,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5 574 (+1) од,
- спеціальної техніки - 302 (+3) од.
Дані уточнюються.
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