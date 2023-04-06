Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розкрив деталі знищення російського гелікоптера Ка-52 на Сході, що відбулось напередодні. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, увесь екіпаж ворога загинув.

Після знищення гелікоптера, за Ка-52 намагався вилетіти інший екіпаж, однак йому все ж вдалось відійти.