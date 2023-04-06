Збиття російського Ка-52: Череватий розкрив деталі [ Редагувати ]
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розкрив деталі знищення російського гелікоптера Ка-52 на Сході, що відбулось напередодні. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, увесь екіпаж ворога загинув.
Після знищення гелікоптера, за Ка-52 намагався вилетіти інший екіпаж, однак йому все ж вдалось відійти.
Ка-52 збили зенітники 10-ої бригади. Що символічно, як раз під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі вони збили гелікоптер переносним зенітно-ракетним комплексом "Перун" польського виробництва.
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