Для новачків головне завдання - якнайшвидше навчитися працювати з усіма можливими зразками техніки та зброї.

Десятки вдалих штурмів ворожих позицій, сотні переможних боїв. Українські десантники не припиняють вдосконалювати свою майстерність. І наголошують - бездоганна вогнева підготовка та злагодженість підрозділів - це основні складові формули нашої майбутньої перемоги.

Про те, як проходять тренування десантників - наш сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:

Між запеклими боями за незалежність України наші хлопці встигають тренуватися та відточувати свої навички.

Просто зараз на наших очах десантники відточують свою майстерність на полігоні.

Швидкість реакції, точність пострілів задля проведення успішних бойових операцій - наші захисники мають бути завжди на висоті.

Олександр, військовослужбовець ДШВ Збройних сил України:

Як виходимо на відновлення - одразу у нас іде злагодження. Кожен раз ми щось нове відпрацьовуємо.

Що таке працювати злагоджено, добре знає Владислав. Він служить оператором-навідником ще з 2014. Тепер ділиться досвідом із побратимами.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

В навчальних корпусах заняття проводилися і по картах, і по місцевості, і по стрільбі, тому прийшли вже такі з досвідом.

Для новачків головне завдання - якнайшвидше навчитися працювати з усіма можливими зразками техніки та зброї.

Ось цей бронетранспортер - трофейний. Треба вміти працювати й на ворожій техніці, кажуть бійці.

Олександр військовослужбовець ДШВ Збройних сил України:

Оцей нам БТР попав, як лендліз від володі путіна. Ми дуже сильно задоволені, орки не вміють цією технікою користуватися, а ми її вже майже освоїли й будемо карати тих, хто на нас лізе.

Наші захисники наголошують: без регулярних тренувань і бойове завдання можна легко провалити, і побратимів у бою втратити. А тому продовжують працювати навіть у вільний від боїв час.