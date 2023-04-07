На Львівщині незряча 9-річна дівчинка зібрала понад 600 тисяч гривень для ЗСУ. Анна-Марія щонеділі виконує патріотичні пісні у церквах Львова. За зібрані дитиною кошти волонтери купили позашляховик, медикаменти, дрон та рації для захисників. Тепер Анна-Марія збирає на тепловізор. Дівчинка мріє не лише про перемогу, але й про особливу зустріч. Із ким, знає Христина Гашенко.

Виступити перед львівʼянами в одній із церков міста Анні-Марії допомагає її мама. Дівчинка від народження має ваду зору.

Я - особлива дівчинка. Від народження я незряча. Мені 9 років. Я практично волонтерю від початку війни.

Без музичного супроводу та допомоги сторонніх Анна-Марія виконує патріотичні пісні. Співає про війну. А ще у її репертуарі обовʼязково є про воїнів та перемогу.

Анна-Марія людей не бачить, але чує їхню підтримку. Після кожної її пісні у церкві лунають оплески. У львівʼян -сльози на очах та усмішки на обличчях.

Марія, жителька Львова:

Якщо такі маленькі діти вірять у перемогу, то нам немає куда діватися, перемога буде за нами. Влітку ми їдемо в Крим і перемога буде за нами.

Андрій Микита, учасник АТО:

Я сам був на війні якби, це для мене дуже близько, що такі діти дуже багато роблять для нашої держави для перемоги, стараються, навіть в такий спосіб. Це дуже велика справа.

Анна-Марія для захисників співає вже понад пів року. Виступати перед людьми каже, не боїться.

Анна-Марія Герман, волонтерка:

Я відчуваю, що люди мене слухають тоді коли я наприклад співаю пісні. Я себе уявляю ніби я стою перед воїнами і піднімаю їм настрій.

Репертуар пісень дівчинка обирає сама.

Анна-Марія Герман, волонтерка:

На даний час в Україні йде війна і потрібно співати ті пісні, щоб дати приклад людям.

Вокалом Анна-Марія займається 2 роки. А ще грає на бандурі.

Виступає завжди у військовій формі. Для неї вона особлива - її пошили з одностроя, який раніше носив її старший брат. Зараз він у лікарні з пораненням, яке отримав під час захисту в Бахмуту.

Анна-Марія Герман, волонтерка:

У мене форма від брата 2014 року, це та ще минула форма, не та що він в Бахмуті був. Вона вже стерлася і я вирішила бути у формі.

Те, що дівчинка вирішила співом збирати гроші для бійців, аж ніяк не здивувало її батьків. Кажуть, воназавжди була дуже доброю. За кілька місяців до 24 лютого, Анна-Марія усі свої заощадження, які батьки планували їй на лікування, віддала хворій незнайомці.

Наталія Бражник, мама Анни-Марії:

Вона віддала жінці молодій, якій потрібно було робити операцію на серце і вона пожертвувала свої кошти 10 тисяч гривень. Вона сказала, що не знаю чи зможу їх віддати, а моя дитина сказала, що кошти не потрібно віддавати, хочу просто щоб ви були мамою і ви жили.

Завдяки своєму голосу Анні-Марії вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. За ці гроші захисникам передали позашляховик, дрон, медикаменти та амуніцію. Тепер дівчинка збирає на тепловізор.

Анна-Марія Герман, волонтерка:

Я хочу допомогти ЗСУ і я хочу, щоб війна закінчилася і ми здобули свою перемогу.

Окрім перемоги Анна-Марія мріє про зустріч. Дівчинка скромна, то ж її заповітне бажання озвучив тато.

Тарас Герман, батько Анни-Марії: