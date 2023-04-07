Росіяни обстріляли село Борисівка Харківського району [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти завдали удару по прикордонних містах й селу Борисівка Харківської області. На жаль, є загиблий серед цивільного населення.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні, близько 14:30, російські окупанти обстріляли село Борисівка Харківського району. Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік", - пише Синєгубов.
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