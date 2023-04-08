Вийшов офіційний трейлер останнього фільму про Індіана Джонса з Гаррісоном Фордом [ Редагувати ]
Кіностудія Lucasfilm опублікувала трейлер пригодницького фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) з Гаррісоном Фордом у ролі культового археолога-дослідника.
Фільм "Індіана Джонс та колесо долі", заради якої Форд повернувся до своєї культової ролі шукача скарбів Індіани Джонса, вийде у прокат 30 червня 2023 року, а прем'єра відбудеться у Каннах 18 травня.
За сюжетом до героя Форда приїде його друг Саллах, якого зіграє Джон Ріс-Девіс, і натякне, що час його захоплюючих пригод ще не минув.
У п'ятій частині фільму є вступний епізод, дія якого відбуватиметься у роки між "Останнім хрестовим походом" (1989) та "Королівством кришталевого черепа" (2008).
У картині знялися Гаррісон Форд, Фібі Воллер-Брідж, Антоніо Бандерас, Джон Ріс-Девіс, Тобі Джонс, Мадс Міккельсен та інші. Режисер фільму - Джеймс Менголд ("Ford против Ferrari").
Раніше 80-річний Гаррісон Форд заявив, що новий фільм про Індіану Джонса стане для нього останнім у рамках участі у франшизі.
Я завжди хотів повернутися та закінчити цю історію, щоб побачити кінець його кар'єри. Це мій останній фільм у ролі Індіани.
Гаррісон Форд дебютував у ролі 1981 року в картині "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" (Raiders of the Lost Ark). З моменту виходу дебютної стрічки минув 41 рік.
Потім він зіграв ще в трьох епізодах серії: "Індіана Джонс іХрам долі" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) та "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа" (Indiana Jones and Kingdom of Crystal Skull, 2008). Режисером усіх чотирьох стрічок франшизи був Стівен Спілберг.
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