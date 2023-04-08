Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни, намагаючись окупувати Бахмут, використовують свої найпрофесійніші підрозділи. Вони зазнають значних втрат. Про це повідомляється у Telegram.

За її словами, ворог сьогодні намагався вести наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але безуспішно. Найзапекліші бої з перерахованих вище напрямків зараз ведуться за Мар'їнку.

Маляр додала, що противник не припиняє спроб окупувати Бахмут. Там тривають бої.

У боях за Бахмут ворог залучає свої найпрофесійніші підрозділи. Це не тільки "вагнерівці", а й спецназівці та десантно-штурмові загони. Водночас вони зазнають значних втрат.

Вона уточнила, що зараз ситуація там контрольована. Оперативні рішення щодо оборони приймаються цілодобово.