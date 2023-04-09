Золотовалютні резерви України перевищують $30 млрд. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Наші золотовалютні резерви знаходяться на історичному максимумі за останні 10 років - вони перевищують 30 мільрдів доларів.

Як стверджує Устенко, цих коштів вистачить для того, щоб покрити імпорт в Україну більш ніж за п'ять місяців.

​6 квітня Нацбанк України повідомляв, що міжнародні резерви країни станом на 1 квітня 2023 року становили $31,9 млрд, що стало рекордним показником за останні 11 років.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила виділення Україні кредиту на $15,6 млрд, розрахованого на чотири роки.