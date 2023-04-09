Золотовалютні резерви України перевищили $30 млрд [ Редагувати ]
Золотовалютні резерви України перевищують $30 млрд. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
Наші золотовалютні резерви знаходяться на історичному максимумі за останні 10 років - вони перевищують 30 мільрдів доларів.
Як стверджує Устенко, цих коштів вистачить для того, щоб покрити імпорт в Україну більш ніж за п'ять місяців.
6 квітня Нацбанк України повідомляв, що міжнародні резерви країни станом на 1 квітня 2023 року становили $31,9 млрд, що стало рекордним показником за останні 11 років.
Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила виділення Україні кредиту на $15,6 млрд, розрахованого на чотири роки.
по темі
Сподіватися на швидке та масштабне відновлення України немає підстав. Про це заявив у Facebook фінансовий експерт Ерік Найман. Свою думку він ґрунтує на опублікованому нещодавно прогнозі Міжнародного валютного фонду
Група країн-кредиторів України, до якої входять всі держави G7, продовжила мораторій на погашення боргу до 2027 року, допоки діятиме програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) з екстреної допомоги Києву
Курс долара на Московській біржі піднявся вище 83 рублів вперше з 6 квітня 2022 року, курс євро - вище 91 рубля
Уряд Канади збирається виділити Україні кредит у розмірі 2,4 млрд канадських доларів ($1,78 млрд). Гроші будуть надані через Міжнародний валютний фонд (МВФ), випливає з проекту федерального бюджету на наступний фінансовий рік (починається з 1 квітня)
Американці зняли з депозитів у банках $98,4 млрд у період з 8 по 15 березня. Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані Федеральної резервної системи (ФРС). Основний обсяг знятих грошей припав на невеликі банки
Український оператор "Укртранснафта" з 1 квітня запланував збільшення тарифу на транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба". Йдеться про підвищення ставки вдвічі, до 27,2 євро за тонну.