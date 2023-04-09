росія почала перекидати до Бахмута елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед ПВК "Вагнер", розповів в ефірі українського телебачення речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в’язниць російських не дуже продовжується. Це найагресивніше угрупування, "Вагнера" саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають.

Російські підрозділи десантників, які відправляють до Бахмута, також уже зазнали втрат. Вони були доукомплектовані мобілізованими. За словами Череватого, вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби сотні людей. Крім того, є поранені та важкопоранені.

Те, що там з'явилися десантники, це не підсилення. "Вагнер" отримує дуже великі втрати, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська - десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку.

Раніше про те, що російська армія почала використовувати на Бахмутському напрямку десантні війська, повідомила військова розвідка Великої Британії.