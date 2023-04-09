Майже три тисячі навчальних закладів зруйновано в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Деякі з них відновленню не підлягають. Це дані Міністерства освіти й науки. Повномасштабна війна позбавила права на навчання десятки тисяч дітей по всій країні. Школи, ліцеї, дитсадки стали цілями росіян.

На деокупованих територіях місцеві громади почали відновлення закладів. Звісно, не без фінансової допомоги міжнародних партнерів. Приклад Київщини бачив Роман Барашев.

"Радість" - таку назву має цей двоповерховий дитсадок в Ірпені. Радість, понівечена рашистами. В місті-герої - 2 дитсадки після обстрілів вигоріли вщент.

Валерій Годунко, виконроб будівельної компанії:

Знесено дах, повністю згорів. Ця секція була повністю демонтована для того, щоб тут вже буде ліфт і невеликий вантаж для подачі їжі по поверхах.

Аби відновити будівлю, треба звести нові стіни, встановити вікна. А ще додати те, чого не було - ліфти, спортивну залу та комп'ютерний клас.

Завтра нам привезуть панелі-перекриття і почнемо мурувати 3-й поверх.

Третій поверх потрібен, аби вмістити й дітей ірпінчан, і дітей вимушених переселенців.

Олександр Гречка, начальник дільниці будівельної компанії:

Виконуються роботи по облаштуванню перегородок. Тут повне перепланування, всі стіни демонтовані, зараз виконується мурування нових.

Ще один важливий критерій - безпека дітей і вихователів.

Встановлюємо таблички в електронному вигляді, вони будуть цілодобово оновлюватися, і буде одразу видно, куди бігти.

Роботи з реконструкції цього дитсадка почалися в Ірпені 3 тижні тому. Закінчити майстри планують до Дня Незалежності. Гроші на реалізацію проєкту дав уряду Литви.

Олександр МАРКУШИН, мер Ірпеня:

Це перший проєкт, який взяв уряд Литви на відбудову. І я впевнений, що це буде не останній.

Коли ж грошей на відбудову немає, потрібно шукати тимчасове рішення.

В село Загальці окупанти зайшли 4 березня. Облаштували свої казарми в ліцеї та дитячому садку. Прийшли, щоб звільнити від можливості відвідувати заклади освіти близько 300 юних загальчан.

Це наш освітній навчальний центр, так як наша школа зруйнована, тому ми організували частину навчання у змішаному форматі

У цьому модульному будиночку вдалося організувати заняття для дітей молодшої школи. Тиждень вони навчаються в школі, тиждень удома. Одночасно в невеличкій будівлі можна перебувати не більше як 20 дітей. Учні старшої школи навчаються дистанційно.

Тетяна Болдирєва, вчителька початкових класів:

У нашому класі - 16 учнів, сьогодні присутні - 12 учнів, але в нас є дітки, які навчаються за кордоном на сімейній формі навчання.

Поруч зі зруйнованим дитсадком розмістили ось такий, модульний. Зараз тут тривають останні приготування. Вже незабаром зможуть приймати до 50 малят.

Катерина Глущенко, директор ліцею села Загальці:

Тут актова зала, ігрова частково, її будемо використовувати для проведення батьківських зборів, у нас зовсім немає, де розміститися. Меблі, техніку нам повністю дала угорська служба.

У мінісадочку облаштовані 3 групи. Ігрову та спальню укомплектували в одній кімнаті.

Є шість ліжок, кожна місткість у 3 дитини. - Як це працює? - Вони висувні.

В приміщеннях є електрична система опалення. Сюди провели воду та каналізацію, встановили генератори.

Катерина Глущенко, директор ліцею села Загальці:

Кухня теж забезпечена новим гарним обладнанням. Обладнана і новою технікою, і новими меблями, і новим посудом. Наша основна будівля була окупована орками, там вони проживали й майже все технічне оснащення, посуд, постіль, дитячі іграшки - все майже було знищено.

Олександра працює вихователем дитсадка та не приховує радості, що її старша дитина вже ходить у школу. А в дитсадок зовсім скоро піде молодша.

Олександра Біленко, вихователька дитсадка:

Вони відновили своє спілкування, стали жвавіші, веселіші. Я дивлюсь по своїй дитині, вона приходить після уроків вже втомлена, до цього їм було скучно.

Під час повітряної тривоги діти виводитимуть в укриття. Воно поруч, у підвальному приміщенні понівеченого садочка. У Загальцях сподіваються: цю будівлю, а також стаціонарну школу відновлять.

Порівняти той заклад, який міг прийняти 90 дітей, і порівняти цей, який може прийняти 40. Різниця дуже велика.

Гроші на модульні заклади освіти в Загальцях дали американці, угорці, канадці. Тут мало простору, але краще, ніж сидіти вдома. Адже навчання - це не лише книжки та уроки. Не менш важливо - мати можливість спілкуватися та знаходитися з друзями.