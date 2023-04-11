До кінця цього року Лондон планує навчити 20 тисяч українських вояків.

Британські самохідні артилерійські системи вже зовсім скоро працюватимуть в Україні. Дві групи українських військових уже пройшли вишкіл у Великій Британії.

З огляду на нагальність ситуації, курс для бійців скоротили, але це не робить підготовку менш якісною, адже українські бійці не раз вражали інструкторів своєю мотивацією та швидкістю засвоєння знань і навичок.

Про перебіг навчань розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Українські прапори - на британських AS-90. Це військова база на півдні Англії. Останній день навчання для українських бійців. Ці самохідні артилерійські установки стоять на озброєнні сухопутних військ Великої Британії. А тепер, завдяки щедрості Лондона, ще й українських збройних сил. Києву передають 30 таких САУ.

Тренування українців проходить під контролем Королівської школи артилерії. Курс максимально скоротили до трьох тижнів. Залишили лише найнеобхіднішу інформацію і найважливіші навички. Бо і людей, і техніку треба якомога швидше відправляти на фронт.

Дейзі Бернфілд, сержантка 19-го полку Королівської артилерії британської армії:

Ми навчаємо бази, тобто характеристики установки, складові частини, боєприпаси, як перезаряджати, переходити до маневреної фази руху, як розгортати зброю на полі, схожому на це, як переміщати зброю в різних сценаріях, а потім ми переходимо до бойової стрільби, щоб перевірити свої навички в польових умовах у реальному середовищі.

Під проливним дощем та шквальним вітром українці показують чого навчилися. Кожен екіпаж складається із одного водія та чотирьох людей обслуги гармати. AS90 - це високоточна сучасна артилерійська система. Вона забезпечує броньований захист і дозволяє вражати цілі на відстані 25-ти кілометрів.

Паралельно українських вояків навчають стрілецькій майстерності, наступальним та оборонним операціям, бойовим діям в умовах міст та поза ними.

Нік Зораб, підполковник британської армії:

Акцент цього курсу на тому, щоб надати добровольцям Збройних сил України навички та принципи щоби вижити, боротися та перемогти. Ми робимо максимально реалістичні сценарії на полі бою, щоб допомогти їм зрозуміти вплив, який це має на них психічно та фізично, щоби коли вони повернуться на поле бою в Україну, звести до мінімуму час для вагань, щоби вони могли застосовувати навички та принципи, які ми їм дали, у стресових умовах.

Ці групи українців - доволі незвичні учні для британських інструкторів. Бо у когось роки військового досвіду за плечима, а хтось - лише вступив до лав ЗСУ.

Нік Зораб, підполковник британської армії:

Вони неймовірно вмотивовані, у них неймовірний дух атакувати, і ми прагнемо дати їм навички, принципи та впевненість повернутися і воювати за Україну.

Ці навчання проходять у рамках британської програми "Операція Інтерфлекс". Вона стала наступницею операції "Орбітал", коли британські інструктори тренували вояків ЗСУ на території України. З літа минулого року навчання проводяться на військових базах Великої Британії. До програми долучилися інструктори із десятка країн.

Тут ви мусите бути дуже швидкими, на випадок, якщо ворог по той бік стіни, ось так. І використовуйте стіну як природнє прикриття.

Офіцер нідерландської армії вчить воювати в умовах населених районів, норвезької - стріляти з джавелінів.

Нік Зораб, підполковник британської армії:

Це демонструє спільні цінності, які мають партнери по НАТО, як щодо підтримки України, так і в тому, як ми проводимо навчання. На фундаментальному, більш тактичному рівні, це показує нашу здатність інтегрувати нашу роботу, наше обладнання концептуально та фізично.

До кінця цього року Лондон планує навчити 20 тисяч українських вояків. Це на додачу до 10 тисяч підготовлених минулого року.

Британське міністерство оборони пообіцяло пришвидшити передачу зброї та підготовку українців, щоби встигнути до наступу. Зокрема, минулого місяця закінчили навчання і повернулися додому екіпажі танків Challenger 2. На черзі тренування пілотів винищувачів та морської піхоти.