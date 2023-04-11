В Україні катастрофічно не вистачає крові від донорів із негативним резус-фактором. Таку інформацію нещодавно оприлюднили у МОЗ. Якщо за мирного життя донори складали 1% від всього населення, то тепер цієї кількості не вистачить на всіх поранених та тяжкохворих.

Водночас наша кореспондентка в Чернівцях Майя Гуменна, каже, що на Буковині під час війни активних та свідомих донорів значно побільшало. До донорського фронту долучаються як місцеві, так і вимушені переселенці. Тож як стати донором - дивіться.

Наталя із Куп'янська після жахів війни,які пережила на Харківщині, не знала, як зібрати себе докупи. Жінка виїхала до Чернівців торік улітку, прагнула допомагати, але не розуміла як.

Наталя Марченко донор, вимушена переселенка:

Все, що було там - залишилось. В нас там була невеличка столярна майстерня. Все залишилось там у Куп'янську. Маю надію, що дочекається нас. І приїхавши сюди, не розумієш, чим зайнятися, що робити.. Кожен повинен щось робити, щоб прискорити нашу перемогу…

Про донорство Наталя почула випадково.

І коли я можу хоча б краплинку крові, як може врятувати чиєсь життя. І це стало для мене дуже важливим, як ковток повітря, я відчуваю, що я потрібна.

Підсолоджений чай і гарний настрій - обов'язкові перед процедурою. Донорка з досвідом - 35-річна Марина дуже сподівається, що її рідкісна група крові врятує чиєсь життя.

Два дні я контролюю режим їжі, не вживаю ніякого спиртного, пігулок. І висипаюсь.

З початком війни тисячі нових донорів вишикувались у чергу, каже керівниця Чернівецького центру служби крові. Медики створили базу даних і запрошують приходити здавати кров цілими колективами чи у колі друзів.

Анжеліка Каланча, генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові:

Кількість донорів значно збільшилась, адже потреби збільшилися. Ми є тилова область і серед пацієнтів Буковини є також багато біженців, переселенців, які також потребують компонентів крові іноді в дуже великих кількостях.

Якщо ви повнолітня, активна і здорова людина, можете ділитись своєю кров'ю і так рятувати чиєсь життя. Після чаювання перед процедурою протягом кількох хвилин проводять аналіз крові. Увесь процес має проходити швидко і на позитиві, а медики уважно стежать за тим, як почуваються донори.

Потім кров обстежують і очищують.

За допомогою даного обладнання ми маємо змогу отримати вірусінактивовані компоненти крові, тобто, всі віруси в них знищуються.

Запаси крові моніторять постійно. Крім особистого запрошення донорів, мобільні групи виїжджають до донорів у різні куточки області. Чимало тих, хто поділився своєю кров'ю, підтримують центр служби крові. Так, на останній благодійній акції зібрали кошти на гемакони - спеціальні контейнери для зберігання крові, які відправлять на фронт. А ще люди залишають медикам символічні подарунки. Ось цю картину викупили і залишили у центрі крові.