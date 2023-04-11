СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука [ Редагувати ]
Служба безпеки України оголосила в розшук дружину зрадника Віктора Медведчука, Оксану Марченко.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Як сказано в повідомленні, Марченко оголошено в розшук за ст.110-2 ч.3 - "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".
Там також вказано, що вона є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою її зникнення вказане 24 березня 2023 року, а місцем - Солом'янський район Києва.
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