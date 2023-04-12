Іспанія найближчими днями розпочне передачу Leopard 2 Україні - міністр оборони [ Редагувати ]
Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями. Ще чотири танки перебувають у ремонті.
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
"Найближчими днями шість Leopard 2A4 вирушать до України", - розповіла голова оборонного відомства.
Вона зазначила, що доставка танків здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня.
За словами чиновниці, окрім танків, Україні також нададуть 20 бронетранспортерів.
"Є ще чотири Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше", - додала міністр.
по темі
Російські війська продовжують активно будувати оборонні споруди, однак це їм не допоможе
Російське Міністерство оборони відзвітувало про те, що на кордоні з Україною збільшили кількість підрозділів з системами протиповітряної оборони
Держава-терорист росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства
Українців попередили про можливу загрозу обстрілів
Експерт з питань авіації Богдан Долінце розповів, на що вплинуть поставки винищувачів для ЗСУ та чому це так важливо для України