Рашисти часто роблять смертельні пастки, що можуть убити саперів, які будуть їх знешкоджувати.

Замінована Харківщина. Щодня сапери знешкоджують в області більшу частину нерозірваних боєприпасів та залишених ворогами небезпечних пасток. За що беруться в першу чергу? І де ховається найбільша небезпека? Роботу рятувальників бачили мої колеги.

Сигнали міношукачі подають майже безперервно - земля буквально засіяна металом. Тут були активні бойові зіткнення, тож тепер задача відділення піротехнічних робіт знайти серед численних залізних уламків те, що становить загрозу. Протипіхотні, протитанкові міни, розтяжки, снаряди, що не розірвалися - такий врожай тепер щодня збирають харківські піротехніки.

Сергій Стрельцов, керівник відділення групи піротехнічних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування:

На даній ділянці знаходяться касетні боєприпаси 3Б30, КОБЕ. Вони дуже небезпечні тим, що їх не можна вилучати й вони знешкоджуються на місці. Зараз дуже багато цих касетних боєприпасів зустрічається на даній території. Ворог приміняв їх в дуже великих кількостях і вони не спрацювали.

Смертельні знахідки, які доводиться підривати на місці, бо перевозити їх чи навіть рухати - це зайвий і, без перебільшення, смертельний ризик, фахівці відносять до 2 категорії.

Микола Тимошенко, керівник відділення піротехнічних робіт частини Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування:

Якщо цей вибухонебезпечний предмет належить до 1 категорії, це та, яку можна транспортувати, то ми його завантажуємо на спецавтомобіль і перевозимо на майданчик сортування.

Усі знахідки фахівці перевіряють дуже ретельно. Рашисти часто роблять із них смертельні пастки, що можуть убити саперів, які будуть їх знешкоджувати.

Микола Тимошенко, керівник відділення піротехнічних робіт частини Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування:

Будь-яка там протитанкова міна, там стільки випадків. Людина бере, наче нема нічого, просто наїжджає важка техніка, але ворог настільки підступний, що він доробляє там свої конфігурації, і коли ти там цю міну береш і перекидаєш там, наприклад, ти взяв і ворухнув її, вона вибухає.

Більшість відділень піротехніків на Харківщині перевіряють території під лініями електропередач. Поки це головне завдання.

Ігор Овчарук, керівник частини Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування:

Зараз в першу чергу поставлено завдання проведення очищення ліній електропередач, щоб можна було проводити якісь відновлювальні роботи на тих чи інших підприємствах. Тому що без енергетики, на жаль, ні насосні станції не працюють з водозабезпечення, ні газові магістралі.

Відновлення цієї лінії у десять кіловольтів дозволить повернути електрику у кілька населених пунктів. Щоправда, роботи тут для енергетиків не на один день.

Валентин Галініч, майстер Дергачівської районної ділянки АТ "Харківобленерго":

Лінії на 90% пошкодженні й підстанція теж. І трансформатори розбиті. Нову лінію тут потрібно встановлювати.

Де є можливість на допомогу саперам приходить спеціальна техніка. Але, як і фахівців, її поки не вистачає.

Ігор Овчарук, керівник частини Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування:

На Харківщині зараз працює "Бажена", працюють машини інженерних загороджень, допомагають саперам. Мало, але є. Працюють. Очікується найближчим часом, в травні, прибуття ще одиниць механізованого розмінування.

Втім, спецтехніка пройде не скрізь, тож головне навантаження на людях. Також додалися звернення від селян. Один з них, проїжджаючи повз саперів, зупиняється, щоб з'ясувати, що ж таке лежить у нього на подвір'ї.

Сантиметрів 40 в діаметрі десь, може більше. Ззаду наконечник або як воно там називається правильно. - Широкий наконечник? - Трохи ширший, так. - Дірок немає в трубі? - У трубці є дірки, в алюмінієвий!

Люди їдуть на дачі, городи, починають прибирання і часто натрапляють на вибухонебезпечні предмети, додаючи трагічної статистики у зведення.