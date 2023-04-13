На передовій українські бійці тренуються на фронтовому полігоні: як проходить навчання [ Редагувати ]
На передовій українські бійці тримають оборону за ротаційним принципом. Це - коли один підрозділ воює, а інший опановує нову техніку, пристрілює зброю, відпрацьовує навички ведення бою. Бо саме це збільшує шанси не тільки перемогти, а ще й зберегти себе.
Мій колега Руслан Смещук побував на одному з фронтових полігонів. Його репортаж далі.
Один із фронтових полігонів. Це звісно не перша лінія, але до ворога відносно недалеко.Тут армійці опановують нову для себе техніку і навички. Щодня.
Цей боєць з Канади. Джон майже вільно володіє українською, у своїй країні п'ятнадцять років був мехводом танка. Зараз опановує БМП-2 - бойову машину піхоти, беху, як кажуть армійці.
Джон, військовослужбовець ЗСУ:
Можна все на ній робити - болото, асфальт. Це хороша машина.
Українські військові кажуть, що БМП-2 - найкращий для ліквідації ворожої піхоти, як в захисті, так і під час контратак та наступів.
Крім безпосередньо вогневої підтримки, на цих машинах евакуюють поранених, возять піхоту, боєкомплекти, пайки й багато іншого. Це справжні фронтові трудяги.
Олексій, військовослужбовець ЗСУ:
Оце найбільший її плюс, що можна пробратися, залізти, завезти, вивезти людей поранених. Оце дуже вона допомагає, що гусенична техніка, нею можна заїхати.
Перед ротацією і полігоном, ці військові місяць тримали оборону в Бахмуті. Відбивали атаки, іноді контратакували - люто б'ючись за кожен метр землі.
Віктор, військовослужбовець ЗСУ:
Був штурм, їх було чоловік приблизно сорок, наших 18 бійців з ними справилися спокійно. Навіть відбили їхню частину позицій. Ми стояли на своїх позиціях, зараз продвинулись десь на 100, 200 метрів на їхні позиції.
Попри важку ситуацію в Бахмуті, бійці кажуть, що готові після ротації повернутися в пекло і люто битися.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Звичайно, для чого я сюди приїхав, тільки воювати, не дам я рашистам додому приїхати. Щоб вони звідси пішли, і я вдома спокійно відпочивав.
За даними військових, сили оборони щоденно відбивають по півсотні ворожих штурмів на найбільш напружених напрямків. Крім того, щоденно від російських обстрілів потерпають десятки прифронтових населених пунктів.
по темі
Важко в навчанні - легко в бою. Принаймні на мудрість цього прислів'я сподіваються бійці, які зараз проходять підготовку на спеціальних тренувальних базах. Інструктори з фронтовим досвідом намагаються максимально наблизити умови під час занять до бойових.
Ворог намагається наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби українські оборонці відбили там понад тридцять атак. І як би не тиснув противник - наші захисники тримають фронт, а росіяни втрачають живу силу та техніку на українській землі.
52 атаки відбили наші Сили оборони за добу. Утім росіяни не припиняють наступати, сунуть кількість, але безрезультатно. П'ятеро жителів Донеччини за вчора дістали поранення. Останні новини зі східного фронту розкаже Ольга Куріленко.
Захисти курсових робіт, лекції чи навіть отримання диплома! Попри війну, українські військові не відкладають навчання. Наша наступна історія про Ігоря Рижака - студента кафедри журналістики Ужгородського національного університету.
Мобільність на фронті - одна з головних складових, від яких залежить безпека наших захисників. Чи не найкращу маневровість невеликим групам бійців забезпечують саморобні машини "багі". Вони стають у пригоді розвідувальним групам, важливі під час евакуації поранених.
Сили оборони відбивають атаку за атакою. Зокрема, і за допомогою артилерії. Вона допомагає піхотинцям тримати окопи і масово нищить ворога. Більше про роботу артилеристів та аеророзвідників - у матеріалі наших воєнкорів Руслана Смещука і Вадима Ревуна.