Перед ротацією і полігоном, ці військові місяць тримали оборону в Бахмуті.

На передовій українські бійці тримають оборону за ротаційним принципом. Це - коли один підрозділ воює, а інший опановує нову техніку, пристрілює зброю, відпрацьовує навички ведення бою. Бо саме це збільшує шанси не тільки перемогти, а ще й зберегти себе.

Мій колега Руслан Смещук побував на одному з фронтових полігонів. Його репортаж далі.

Один із фронтових полігонів. Це звісно не перша лінія, але до ворога відносно недалеко.Тут армійці опановують нову для себе техніку і навички. Щодня.

Цей боєць з Канади. Джон майже вільно володіє українською, у своїй країні п'ятнадцять років був мехводом танка. Зараз опановує БМП-2 - бойову машину піхоти, беху, як кажуть армійці.

Джон, військовослужбовець ЗСУ:

Можна все на ній робити - болото, асфальт. Це хороша машина.

Українські військові кажуть, що БМП-2 - найкращий для ліквідації ворожої піхоти, як в захисті, так і під час контратак та наступів.

Крім безпосередньо вогневої підтримки, на цих машинах евакуюють поранених, возять піхоту, боєкомплекти, пайки й багато іншого. Це справжні фронтові трудяги.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

Оце найбільший її плюс, що можна пробратися, залізти, завезти, вивезти людей поранених. Оце дуже вона допомагає, що гусенична техніка, нею можна заїхати.

Перед ротацією і полігоном, ці військові місяць тримали оборону в Бахмуті. Відбивали атаки, іноді контратакували - люто б'ючись за кожен метр землі.

Віктор, військовослужбовець ЗСУ:

Був штурм, їх було чоловік приблизно сорок, наших 18 бійців з ними справилися спокійно. Навіть відбили їхню частину позицій. Ми стояли на своїх позиціях, зараз продвинулись десь на 100, 200 метрів на їхні позиції.

Попри важку ситуацію в Бахмуті, бійці кажуть, що готові після ротації повернутися в пекло і люто битися.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Звичайно, для чого я сюди приїхав, тільки воювати, не дам я рашистам додому приїхати. Щоб вони звідси пішли, і я вдома спокійно відпочивав.

За даними військових, сили оборони щоденно відбивають по півсотні ворожих штурмів на найбільш напружених напрямків. Крім того, щоденно від російських обстрілів потерпають десятки прифронтових населених пунктів.