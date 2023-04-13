Кожен другий українець рано чи пізно через війну потребуватиме допомоги психологів і психіатрів. У цьому переконані в Міністерстві охорони здоров'я.

Аби допомогти людям упоратися зі стресом, в Україні за ініціативи першої леді стартувала Всеукраїнська програма ментального здоров'я "Ти як?". Днями у Києві провели тренінг, де фахівці обговорили впровадження психологічної допомоги українцям.

Повітряні тривоги, вибухи, тривожні новини з фронту. Уже понад рік повномасштабна війна випробовує на міцність психіку українців. Злочини російських солдатів, які воюють проти цивільного населення, завдають відчутного удару по ментальному здоров'ю людей.

Олена Зеленська, перша леді України:

Постає дуже болюче питання, як цим людям, які зокрема бачили Бучу, хто бачив вбивства, катування, пережив розстріли, полон, як із цим жити. Як можна відновитися морально. Робота з психологами потрібна, мабуть, усій країні. Тому ми запускаємо Всеукраїнську програму ментального здоров'я. Цими днями стартує її комунікаційна компанія, яка має слоган "Ти як?". Адже щоб таке пережити - про це треба говорити. І це треба чути.

"Ти як?" - зазвичай питаємо ми у друзів і рідних. Ініціатори програми пропонують поставити це питання собі - і дати на нього чесну відповідь. Адже навіть незначні, на перший погляд, симптоми, можуть стати тривожними дзвіночками.

Ксенія Возніцина, директорка Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" МОЗ України:

Тривалий розлад сну, який вас турбує понад 2-3 тижні, якщо ви спите по 3-4 години. Не можете заснути, прокидаєтесь вночі - це дуже шкідлива річ, яка порушує решту емоційного стану психічного. Це нестабільність, апатія, ознаки вигорання на роботі. Коли не бачиш сенсу у своїй роботі, коли подразнюєшся від дрібниць, не можеш із цим впоратися сам на сам - треба подумати про можливість допомоги.

Порушення психічного здоров'я може зашкодити й фізично, попереджають медики. Адже тривалі переживання збільшують ризик інфарктів та інсультів. Нині в Україні розширюють мережу психосоціальної підтримки, аби фахову допомогу міг отримати кожен, хто її потребує.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Практики міжнародні показують, що 70% людей, які зазнали впливу, можуть його стримати й запобігти виникненню змін у здоров'ї. Наше завдання - зробити все можливе, щоб люди мали психологічну підтримку. Ми зараз понад 20 тисяч людей із сімейних лікарів, працівників первинної ланки медичної допомоги вивчили на тренінгах, які розробила ВООЗ, які дозволяють діагностувати й виявляти проблеми психічного здоров'я, щоб або допомогти людині, або направити до психіатра чи кваліфікованого психолога.

Свідками жахів війни, які міцно закарбувалися у пам'яті, стали передусім жителі прифронтових і деокупованих територій. Саме там запускатимуть пілотні проєкти психологічної допомоги.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр України:

Ми зараз розробляємо цілу програму для деокупованих територій - Харківщини, Херсонщини, де будуть спеціальні регіональні центри психологічної підтримки на базі ОВА. Зараз готується відповідний проєкт, тому що все це буде фінансування, зараз його беремо в наших донорів міжнародних, за що їм дуже дякуємо. З наступного року це буде фінансування з державного бюджету.

Поради і вправи, як допомогти собі впоратися зі стресом, а також контакти психологів можна знайти на сайті Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?".