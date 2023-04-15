У Херсоні російська артилерія вбила матір з дочкою (фото) [ Редагувати ]
Напередодні Великодня російська армія вбила мати й дочку в Херсоні. Про це повідомила Херсонська ОВА.
Напередодні Великодня російська армія вбила мати й дочку в Херсоні.
Після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста. Ворожі снаряди поцілили в територію біля освітнього закладу.
Цей російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки.
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