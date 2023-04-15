У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: Місцеві Telegram-канали
У суботу, 15 квітня, у Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.
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