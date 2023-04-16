У неділю, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський привітав жителів країни з Великоднем.

"Ми відзначаємо сьогодні свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу", - сказав він.

Ми пройшли вже чималий шлях. Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це – світло справедливості.