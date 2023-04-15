Зеленський розповів про нові санкції проти росіян [ Редагувати ]
Сьогодні, 15 квітня, було оприлюднено два санкційні укази проти осіб та компаній, які допомагають чи підтримують росію.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за цей терор або допомагають йому. Зокрема, це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями", - пояснив глава держави.
Він також виділив, що окремим переліком санкцій є ІТ-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії.
"Усі українські санкції синхронізуємо із санкціями глобальними – це неминучий процес. Санкційний тиск на всіх, хто винен у цій агресії, блокування їхніх активів і можливостей на рівні всього світу – це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій. І я дякую всім, хто допомагає нам, Україні", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Україна ввела санкції проти низки російських IT-компаній, зокрема проти "Компании ВК", "Яндекс" та "1С".
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