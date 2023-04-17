Британська розвідка назвала регіони України з найбільшою мінною небезпекою [ Редагувати ]
Щодня в Україні продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами. Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області: території, які раніше окуповані росією.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, з настанням весни та збільшенням кількості людей, зайнятих у сільськогосподарській діяльності, зросте ризик підриву цивільних на мінах.
З початку вторгнення було зареєстровано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з мінами, причому у кожному восьмому випадку постраждала дитина.
"Ймовірно, потрібно не менше десяти років, щоб очистити Україну від мін", - зазначають у Міноборони Британії.
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