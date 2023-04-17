Щодня в Україні продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами. Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області: території, які раніше окуповані росією.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з настанням весни та збільшенням кількості людей, зайнятих у сільськогосподарській діяльності, зросте ризик підриву цивільних на мінах.

З початку вторгнення було зареєстровано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з мінами, причому у кожному восьмому випадку постраждала дитина.

"Ймовірно, потрібно не менше десяти років, щоб очистити Україну від мін", - зазначають у Міноборони Британії.