Компанію АТ ДТЕК "Одеські електромережі" перевірять на законність введення аварійних графіків відключень і можливих зловживань при підключенні нових абонентів до мереж монополіста.

Для цього Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг направила в наш регіон групу фахівців, яка почне роботу вже завтра, 18 квітня.

Протягом двох тижнів представники держрегулятора перевірятимуть дотримання регіональним монополістом законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов, а також правил здійснення діяльності.

Особливий інтерес у ревізорів викликають питання обґрунтованості витрачання ДТЕК коштів, передбачених тарифом, і заходи з реконструкції та будівництва електричних мереж.

Крім того буде перевірена законність введення аварійних графіків відключень в період, коли у населення виникало більше питань про справедливість відключення одних споживачів, в той час як інші абоненти залишалися зі світлом.

Окремо ревізори вивчать можливі зловживання компанії при наданні послуг з приєднання до мереж монополіста, а також завищення обсягів і вартості електромонтажних робіт і наданих споживачам послуг.

Так само розглянуть і численні скарги одеських житлових комлпексів, які роками платять багаторазовий "промисловий" тариф, незважаючи на прийняте положення регулятора, яке дозволяє перейти на цивільний тариф за спеціальною процедурою.

Відзначимо, що в разі виявлення порушень державний регулятор може застосувати щодо монополіста ряд санкцій, від значного штрафу в 1,7 млн гривень до анулювання ліцензії.

Проект "Центр розслідування корупційних схем" збирають заявки з одеситів які постраждали внаслідок неправомірних дій ДТЕК, подадуть спільну скаргу від одеситів.

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