В МЗС зробили важливу заяву щодо перевороту в Судані [ Редагувати ]
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Міністерство закордонних справ підтримує зв'язок з громадянами України, які наразі знаходяться у Судані. У відомстві заявили, що зі стурбованістю та занепокоєнням слідкуємо за ситуацією в Республіці Судан.
Про це пише прес-служба МЗС України.
"Закликаємо сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення", - сказано в повідомленні.
У відомстві вважають, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства.
"МЗС та посольство України в Єгипті підтримують зв’язок з українськими громадянами в Судані та тримають питання забезпечення їхньої безпеки на особливому контролі", - сказали в МЗС.
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