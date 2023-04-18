У вівторок, 18 квітня, ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів про весняну посівну 2023 року та чи є можливість мінімізувати втрати від війни на діяльність фермерів.

Українські фермери це незламні, дуже мужні підприємці. Вони, попри те, що понад рік триває повномасштабна війна націлені максимальні площі контрольованих територій засіяти, зараз трошки погодний фактор призупинив темп. Посів триває, але не такими темпами, як зазвичай. Але, надалі прогноз погоди підтверджує, що він відновиться. Тому плани - засіяти максимально доступні площі, щоб це було не менше минулого року. У тому числі багато зусиль спрямовується на розмінування деокупованих областей.

За його словами, з точки зору підтримки уряду є такі основні пріоритети: гуманітарне розмінування, щоб аграрії мали доступне фінансування, фінансова підтримка безпосередньо.