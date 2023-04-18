"Роумінговий безвіз": що зміниться після приєднання України [ Редагувати ]
Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Єврорада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Про це він написав в Telegram.
Це дозволить українцям менше сплачувати за роумінг у європейських країнах.
Він зазначив, що Рада ЄС дала "зелене світло" двосторонній угоді. Фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі. Українська влада та оператори вже працюють, аби наша країна швидше інтегрувалася до "роумінгового безвізу".
Федоров пояснив, що після приєднання до зони вільного роумінгу українці будуть менше сплачувати за дзвінки в ЄС.
Ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.
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