Міністерство внутрішніх справ спільно з Нацполіцією започаткувало збір інформації про російських загарбників, які загинули на території України. До "бази некрологів" вже внесено інформацію про понад 56 тисяч громадян рф, а також представників,"лнр", "днр", приватних військових компаній, які зі зброєю в руках заходили на територію України та загинули.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко