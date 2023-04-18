Потерь.НЕТ: до бази МВС України внесли 56 тисяч загиблих окупантів (ексклюзив) [ Редагувати ]
Міністерство внутрішніх справ спільно з Нацполіцією започаткувало збір інформації про російських загарбників, які загинули на території України. До "бази некрологів" вже внесено інформацію про понад 56 тисяч громадян рф, а також представників,"лнр", "днр", приватних військових компаній, які зі зброєю в руках заходили на територію України та загинули.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко
Така ідея, збирати таку інформацію, виникла після того, як у вересні очільник міністерства оборони росії оприлюднив цифру про втрати армії.,які становили 5900 осіб приблизно. Того ж дня інформація Генштабу України становила понад 50 тисяч загиблих росіян. Саме тому виникла ідея про збір фактичних даних із відкритих джерел, також цією дільністю активно займаються волонтерські організації, телеграм-канали, ЗМІ.
Було прийнято рішення збирати інформацію в одному місці, для того, щоб можна було подивитись реальні втрати ворога. Таким чином на сайті, який доступний кожному, про понад 56 тисяч представників росії, які загинули на території України.
У базі є прізвище, ім'я та по батькові, місце і час або дата загибелі, бажано, щоб була фотографія. Хочу зауважити, що ми не збираємо інформацію про загиблих з поля бою. тобто інформація про понівечені тіла не збирається в цій системі. У даному випадку ми збираємо інформацію з відкритих джерел і мається на увазі некрологи, інформація в ЗМІ, соціальних мережах групах памяті. які ведуть росіяни у своїх соцмережах.
Така інформація обробляється аналітиками Національної поліції, а також курсантами Національної академії МВС і Харківського національного університету внутрішніх справ.
Та інформація, яка сьогодні подається генеральним штабом ЗСУ, у нас немає жодних сумнівів щодо кількості втрат ворога. Про те ми розуміємо. що дуже велика кількість громадян росії, вони загинули на території України, їхні тіла не забирають, вони залишаються на полі бою. Вони не ідентифіковані. Думаю, з часом ми максимально наблизимо інформацію, яка є на нашому сайті, до тієї цифри, яка щоденно подається Генштабом.
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