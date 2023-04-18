Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
За даними на ранок вівторка, 18 квітня, українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 183 130 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Крім того, ЗСУ знищили 11 ББМ, 6 артсистем та 6 БПЛА.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 183130 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3661 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7098 (+11) од,
- артилерійських систем - 2810 (+6) од,
- РСЗВ - 538 (+0) од,
- засоби ППО - 285 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2353 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5676 (+4) од,
- спеціальна техніка - 330 (+2)
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