За даними на ранок вівторка, 18 квітня, українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 183 130 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 11 ББМ, 6 артсистем та 6 БПЛА.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали: