Україна викликала посла в Білорусі після зустрічі лукашенка з пушиліним [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ України викликало посла в Білорусі Ігоря Кизима до Києва для консультацій після зустрічі олександра лукашенка з ватажком "днр" денисом пушиліним. Про це повідомляє пресслужба МЗС.
МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.
Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ.
МЗС України затримало Мінськ "утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України".
Напередодні, 18 квітня, у Мінську пройшли переговори олександра лукашенка та дениса пушиліна. Білоруський диктатор запропонував окупаційній владі Донеччини допомогу у відновленні сільського господарства та промислових підприємств.
Зазначимо, що Білорусь поки не визнала спроби анексії росією окупованих українських регіонів, зокрема "днр".
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