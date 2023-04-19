Міністерство закордонних справ України викликало посла в Білорусі Ігоря Кизима до Києва для консультацій після зустрічі олександра лукашенка з ватажком "днр" денисом пушиліним. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку. Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ.

МЗС України затримало Мінськ "утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України".

Напередодні, 18 квітня, у Мінську пройшли переговори олександра лукашенка та дениса пушиліна. Білоруський диктатор запропонував окупаційній владі Донеччини допомогу у відновленні сільського господарства та промислових підприємств.

Зазначимо, що Білорусь поки не визнала спроби анексії росією окупованих українських регіонів, зокрема "днр".