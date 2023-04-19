Україна отримала ППО Patriot від трьох країн, - Міноборони [ Редагувати ]
Україна отримала системи протиповітряної оборони Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Він зазначив, що системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та дронів.
Павлюк подякував союзникам України за суттєве підсилення нашої ППО.
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