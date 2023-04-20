Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) оголосив про повну підтримку повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання у нейтральному статусі. Про це йдеться у заяві UIPM.

Сучасне п'ятиборство складається з конкуру, фехтування, стрільби з пістолета, бігу та плавання.

UIPM створить незалежну групу, яка перевірятиме російських і білоруських спортсменів на відповідність критеріям про нейтральний статус, які виконком спілки визначить у співпраці з МОК.

UIPM підтверджує свою непохитну підтримку спортсменів України та їхніх спілок, які страшенно постраждали внаслідок вторгнення до їхньої країни Росії за підтримки Білорусі. Наша рішучість допомогти спільноті українського сучасного п’ятиборства, особливо у підтримці спортсменів, які продовжують тренуватися та змагатися за межами своєї батьківщини, така ж, як і під час вторгнення в лютому 2022 року.

Після початку російського вторгнення в Україну більшість спортивних федерацій усунули росію та Білорусь зі свого складу. Першими, ще восени минулого року, бойкот скасували Міжнародна асоціація боксу та Міжнародна федерація фехтування. 13 квітня Міжнародний союз триатлону дозволив росіянам та білорусам виступати у нейтральному статусі.