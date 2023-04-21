З переселенців не стягуватимуть борги за комуналку

Уряд прийняв постанову про заборону стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У нас діє мораторій щодо підвищення цін на газ, тепло і гарячу воду. Сьогодні Уряд приймає постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії. Ідеться виключно про заборгованість, яка накопичилася після початку повномасштабного російського вторгнення. Справедливе рішення, яке діятиме до кінця воєнного стану. Одночасно схвалюємо проект закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові чи тимчасово окуповані території.

Заборона стягувати борги за комуналку поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані рашистами, повідомили у Мінреінтеграції.

Йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.

Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби.

Крім того, врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.