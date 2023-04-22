Ворог далі продовжує штурмувати Донеччину, наносити удари керованими авіабомбами. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського, напрям, полковник ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

"За сьогодні ворог щонайменше 6 разів атакував Вугледар авіаційними бомбами фаб-500. Є значні руйнування будинків, уточнюємо зараз інформацію щодо постраждалих цивільних осіб. Що стосується Мар'їнки та Авдіївки, ворог продовжує штурмувати даний напрямок. Сьогодні було пошкоджене електропостачання в Мар'їнці, що спричинило припинення водопостачання в 67 населених пунктах. Ворог далі продовжує штурмувати Авдіївку, наносити артилерійські удари", - заявив Дмитрашківський.

Він додав: "Люди залишаються ще. Їх там близько 1800 чоловік, дітей ще двоє. Щоденно працюють підрозділи поліції та адміністрація, переконують людей у потребі евакуюватись. Покидати свої помешкання люди відмовляються. Більшість з них проживають у підвалах вже рік. Але коли мова заходить про евакуацію, люди починають розповідати про малі пенсії, нерозуміння того, що держава про них подбає".

Дмитрашківський також розповів, що тактика ворога залишається незмінною.

"Тактика ворога незмінна. Вони атакують мотострілецькими відділеннями. Але дуже почастішали випадки авіаційних ударів, не припиняються обстріли артилерією", - резюмував він.