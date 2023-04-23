Управління цивільної авіації Судану продовжило термін закриття повітряного простору країни до 30 квітня. Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці міжнародного аеропорту Хартума.

У Судані з 15 квітня точаться збройні сутички між регулярною армією та Силами швидкого реагування. Їх причиною стала запланована інтеграція спецназу до збройних сил. У боях загинули понад 400 людей, постраждали понад 3,5 тис. Сторони вже робили спроби домовитися про перемир'я, однак всі вони були зірвані.

За наказом президента США Джо Байдена з суданської столиці вивезли дипломатів американського посольства. Про початок евакуації своїх громадян та співробітників посольства з Судану оголосила і Франція.

Нагадаємо, через бої у Судані в аеропорту згорів Boeing 737 української компанії SkyUp.