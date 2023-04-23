Повітряний простір Судану зачинили до 30 квітня, США та Франція евакуювали дипломатів [ Редагувати ]
Управління цивільної авіації Судану продовжило термін закриття повітряного простору країни до 30 квітня. Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці міжнародного аеропорту Хартума.
У Судані з 15 квітня точаться збройні сутички між регулярною армією та Силами швидкого реагування. Їх причиною стала запланована інтеграція спецназу до збройних сил. У боях загинули понад 400 людей, постраждали понад 3,5 тис. Сторони вже робили спроби домовитися про перемир'я, однак всі вони були зірвані.
За наказом президента США Джо Байдена з суданської столиці вивезли дипломатів американського посольства. Про початок евакуації своїх громадян та співробітників посольства з Судану оголосила і Франція.
Нагадаємо, через бої у Судані в аеропорту згорів Boeing 737 української компанії SkyUp.
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