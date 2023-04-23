Литва вперше в історії відключилася від російської енергосистеми [ Редагувати ]
Литва провела тестове відключення від російської енергосистеми та ізольовану експлуатацію власної системи електропостачання. Про це повідомив литовський оператор енергомережі Litgrid.
Випробування проводилися з 11 до 21 години (збігається з Києвом). Литовська система електропередачі вперше працювала ізольовано від російської. Електрика в цей період постачалася місцевими електростанціями, а також завдяки імпорту зі Швеції та Польщі.
Тестування проходило у рамках підготовки Литви, Латвії та Естонії до повного відключення від енергосистем росії та Білорусі. Для цього їм необхідно залишити енергокільце БРЕЛЛ, яке здійснює синхронний режим енергетичних систем рф і Білорусі.
Спочатку повне відключення планувалося у 2025 році. Литва влітку 2022 року пропонувала зробити це достроково - вже у 2024 році. Оператори Естонії та Латвії заявили, що наразі не готові відключитися від БРЕЛЛ.
Нагадаємо, на початку квітня Литва заборонила росіянам купувати нерухомість.
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