Ключові теми - протидія російській агресії, шлях України до повноправного членства в Європейському Союзі та Євроатлантичного майбутнього.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук - з робочим візитом у Чехії. Спікер парламенту вперше взяв участь в парламентському саміті ЄС у Празі. Тема України - там провідна. Тож, про що дискутують політики? І які теми там обговорюють, розкаже Олена Логінова.

У Празі з робочим візитом - Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він бере участь у щорічній Конференції Голів парламентів країн-членів Європейського Союзу. Фокус уваги - на українському питанні.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Це значною мірою історична подія, адже Український Парламент вперше бере участь у традиційному парламентському Саміті ЄС.

Ключові теми - протидія російській агресії, шлях України до повноправного членства в Європейському Союзі та Євроатлантичного майбутнього. Глава українського парламенту наголосив - вступ України до НАТО важливий як ніколи - тим більше під час боротьби з агресором. І це саме те чого так сильно боїться росія.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Ми переконливо продемонстрували готовність стати членом НАТО та відданість демократичним цінностям. Нас відділяє лише кілька місяців від липневого Саміту НАТО у Вільнюсі, одним із ключових рішень якого ми б хотіли бачити запрошення України до вступу до Альянсу з визначенням чіткого алгоритму, зокрема, часових рамок приєднання.

А ще з Головою Сенату та Головою Палати депутатів Парламенту Чехії Руслан Стефанчук обговорили створення міжнародного спеціального трибуналу та притягнення росії до відповідальності за агресію і скоєні воєнні злочини в Україні. Спікер українського парламенту навів статистику: за рік повномасштабного вторгнення вбито понад 9500 цивільних, з них сотні дітей.

Поранено більше 13000 мирних українців. Знищено понад 65 тисяч житлових будинків. Чеські колеги наголосили - європейська спільнота має стати разом на захист України, демократичних цінностей та законів міжнародного права.

Мілош Вистрчіл, Голова Сенату Парламенту Чехії:

Сподіваємося на розслідування й справедливе покарання злочинців та засудження терористичних дій росії. Міжнародні інституції, трибунали мають працювати над покаранням страшних воєнних злочинів. Злочинці мають бути покарані в ім'я справедливості та заради майбутнього європейської цивілізації.

Маркета Пекарова Адамова, Голова Палати депутатів Парламенту Чехії:

Ці страшні цифри свідчать про те, що Україна сьогодні потребує справедливості. Саме тому ми підтримали пропозицію зі створення спецтрибуналу для розслідування та засудження винних у порушеннях прав людини та воєнних злочинах. Беззаконня, яке намагаємося засудити, є настільки шкідливим і руйнівним, що цивілізація не може його терпіти. Ми маємо забезпечити панування правосуддя.

Голова Українського Парламенту зауважив, що російська агресія в Україні є найжорстокішою з часів Другої Світової війни.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Для нас дуже важливо сьогодні створення спеціального трибуналу по злочину агресії, яку вчинила російська федерація як першопричини всіх інших злочинів, які безперечно будуть розслідувані, розкриті. А винні за ці злочини притягнуті до юридичної відповідальності

І далі зустріч за зустріччю... Підтримку "української формули миру" обговорили з очільником палати депутатів Великого Герцогства Люксембург Фернаном Етженим. А з президенткою німецького Бундестагу Бербель Бас - питання подальшого постачання зброї Україні, зокрема літаків. З Секретаріатом Конгресу Депутатів Королівства Іспанії підписали спільний меморандум про співпрацю.