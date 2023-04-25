Коригував ворожі удари по військових об'єктах Донецької області: СБУ викрила колаборанта [ Редагувати ]
СБУ затримала колаборанта. Він коригував російські удари по військових об'єктах Донецької області. Про це повідомляється у Telegram-каналі Служби безпеки України.
Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Він збирав для загарбників інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку.
Російські спецслужби цікавили розвідувальні дані щодо розташування радіолокаційних станцій українських військ. Зокрема зрадник передавав ворогу координати базування українських військових на території регіону.
За його "наводкою" росіяни здійснювали артилерійські обстріли військових об'єктів.
Зрадника було затримано під час виконання ворожого розвідувального завдання.
Як встановили кіберфахівці Служби безпеки, комунікацію з агресором він підтримував через "зв’язкового" - представника створеної окупантами "міліції "ЛНР". За його вказівками колаборант виходив на місцевість і збирав розвіддані, які потім передавав ворогу з детальним описом розташування військових об’єктів та прилеглої території, нанесенням точок геолокації, через месенджер в одній із популярних соцмереж.
Під час обшуку були вилучені мобільний телефон й ноутбук, які зрадник використовував для листування з ворогом.
Наразі колаборант перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.
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