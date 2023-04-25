Під Запоріжжям окупанти рили окопи та підчепили сибірську виразку - Федоров [ Редагувати ]
Російські окупанти підчепили сибірську виразку, риючи окопи на Запорізькому напрямку. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Окупанти рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську язву... Мінус ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.
Двох російських військових з сибіркою спочатку привезли до лікарні окупованого Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали - вивезли у невідомому напрямку.
Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти вирили мега-окоп завдовжки понад 70 кілометрів.
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