У ЗСУ відреагували на рекордний окоп росіян у Запорізькій області [ Редагувати ]
Викопування російськими військовими окопу у Запорізькій області довжиною 70 кілометрів є проявом страху перед українським контрнаступом.
Про це сказав речник Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер".
"Такий окоп через страх контрнаступу. Саме тому вони так облаштовують свої позиції, будують фортифікацію", - сказав Дмитрашківський.
Окрім того, за його словами, окупанти зараз дуже активно мінують територію. При чому невідомо, чи складають вони карти мінних полів, щоб потім їх можна було розмінувати.
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