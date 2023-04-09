Викопування російськими військовими окопу у Запорізькій області довжиною 70 кілометрів є проявом страху перед українським контрнаступом.

Про це сказав речник Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер".

"Такий окоп через страх контрнаступу. Саме тому вони так облаштовують свої позиції, будують фортифікацію", - сказав Дмитрашківський.

Окрім того, за його словами, окупанти зараз дуже активно мінують територію. При чому невідомо, чи складають вони карти мінних полів, щоб потім їх можна було розмінувати.