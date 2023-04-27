У центрі москви палає елітний ЖК (відео) [ Редагувати ]
У російській москві сьогодні спалахнула велика пожежа. Загоряння сталося ЖК "Вікторія Парк" біля Кутузовського проспекту. Про це повідомляють російські ЗМІ і Telegram-канали.
Попередньо, вогонь поширився на 100 квадратів.
У москві велика пожежа. Горять майбутні елітні резиденції у ЖК Victory Park Residences.
Російські провладні ЗМІ заявляють, що прокуратура вже встановлює причини пожежі. Тим часом деякі джерела повідомили, що загоряння вдалося локалізувати.
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