Війна з росією потребує розвитку оборонних технологій: урядовці та військові створили спеціальну платформу [ Редагувати ]
Війна з росією потребує розвитку оборонних технологій. А щоб виробникам було легше працювати, урядовці та військові створили спеціальну платформу - компанії-виробники можуть запропонувати свої розробки для передової, а держава всіляко підтримуватиме виробництво. Анатолій Журавльов знає, що вже готові запропонувати українські стартапери.
Хто захищає наші кордони, окрім військових? Іноватори, стартапери, підприємці.
З такої тези починається презентаційний відеоролик нової української платформи "Брейв-Ван". Саме вона має об'єднати вітчизняних розробників, які хочуть і допомогти державі протистояти росії, і отримати певну підтримку від держави.
Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:
Це дійсно війна технологій, яка зараз відбувається. Ми бачимо роль дронів, ми бачимо роль супутникового зв'язку, ми бачимо роль ситуаційної обізнаності.
Українські розробники заявляють - від початку повномасштабної війни вони поглибили кропітку працю над своїми проектами.
Мар`ян Сулим, військовослужбовець Збройних сил України:
Наш проект називається "Звук". Він складається з двох компонентів. Одна з них - це є мережа акустичних сенсорів, призначена для виявлення повітряних цілей. В нас близько 60-ти сенсорів було встановлено. Кожен з них дозволяє на 7-9 кілометрів виявляти крилаті ракети, для прикладу. Ці сенсори передають 24 години на день, сім днів на тиждень передають дані українським військовим.
Олег Кисель, розробник:
Ця модифікація "Гном" з туреллю з 7.62 мм - для вогневої підтримки сухопутних військ. Може використовуватися в наступальних операціях, так і оборонних.
А це - прототип наземного безпілотника для розмінування. Розробники впевнені - такі дрони будуть корисні і на фронті, і на деокупованих територіях, де рашисти залишають безліч вибухонебезпечних предметів.
Максим Тур, розробник:
Він набагато більш ефективно виявляє міни та інші вибухові обʼєкти на полі, ніж група саперів. Принаймні, він буде це робити набагато швидше.
Максим Дупак, розробник:
Написали ТЗ до саперного підрозділу. Вони нам підготують до на нашого ТЗ полігон - і ми вже будемо його там тестувати більш предметно.
Саме організація тестувань для нових розробок - одне з питань, вирішення якого бере на себе платформа "Брейв-Ван".
Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:
Ми бачимо, що така кількість проектів, що ми не можемо в ручному режимі їздити, занурюватися в ці питання. Розуміти - що ефективно, що не ефективно. Тому що і Міністерство оборони, і Генштаб постійно бере в цьому участь. І тому ми зрозуміли, що потрібна інституція, яка 24 на 7 без вихідних працює за цим напрямком.
Посадовці заявляють - після повноцінного запуску платформи у розробників також з'явилася можливість отримати фахові оцінки, гранти та державні контракти на виробництво.
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