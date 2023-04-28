Початок тренувань українських пілотів на F-16 - прискорить передачу винищувачів Україні. Для того, щоб скинути росію з неба, нашій країні потрібні не лише ППО, але й бойова авіація.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції в Одесі.

"Хоч ми і перебуваємо у морській столиці, але говорили й про небо. Був гарний брифінг віцеадмірала Неїжпапи, командувача ВМС України, де він говорив про важливість F-16 та загалом західних літаків для забезпечення безпеки над Чорним морем", - розповів міністр.

За словами Кулеби, він також особисто звернувся до союзників України, які є операторами сучасних бойових літаків, в тому числі F-16, з прохання докласти зусиль для пришвидшення початку тренування наших пілотів на літаках, оскільки це, зі свого боку, призведе до їх передачі нашій країні.

"Ми повинні скинути Росію з неба. Для цього нам потрібні не лише системи ППО, якими з нами вже поділилися друзі, але й бойові літаки. Бойові літаки потрібні нам для прикриття бригад, які підуть в контрнаступ. Бойові літаки потрібні для захисту Чорного моря і прибережних територій. Тому сьогодні багато про це говорили і маю відчуття, що колеги прихильно ставляться до цього питання і я їм за це вдячний", - додав міністр.

Варто відзначити, що пресконференція відбулась після зустрічі міністра Кулеби з главами МЗС Латвії, Литви, Естонії, Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції та держсекретарем МЗС Фінляндії.