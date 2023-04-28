Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади на тимчасово окупованій території України у власних цілях. Облаштували солдатів в одній зі шкіл в Луганській області.

"Противник продовжує використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу", - пише пресслужба.

Зокрема своїх солдатів ворог розташував в будівлі школи в населеному пункті Луб’янка Луганської області. При цьому ворог примушує викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.