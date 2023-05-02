Tinder оголосив про ухід з росії [ Редагувати ]
Технологічна компанія Match Group, яка володіє додатком для знайомств Tinder, оголосила, що залишить російський ринок до 30 червня 2023 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на річний звіт компанії.
Ми віддані захисту прав людини. Наші бренди роблять кроки щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії і завершать вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року.
Крім Tinder, Match Group володіє сервісами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship та OurTime.
Виконавчий директор компанії Friends Fiduciary Corp, акціонера Match Group, заявив Reuters, що компанія мала вагомі причини, щоб залишити росію.
Для надійного бренду погано продовжувати свою діяльність у країні, глава якої звинувачений Міжнародним кримінальним судом.
Після початку російської агресії проти України низка іноземних сервісів знайомств обмежили роботу на території росії, серед них Bumble, Badoo і Fruitz. У квітні 2022 року Tinder відключив для росіян доступ до платних опцій.
Російські онлайн-сервіси знайомств у 2022 році змогли збільшити аудиторію на тлі уходу конкурентів: "Мамба" заявляє про зростання на 20%, "Теамо" - на 30%, "VK Знайомства" - на 73%.
Однак серйозного відтоку з Tinder не відбулося, оскільки додаток досі доступний в App Store і Google Play для росії, а преміум-сервіси можна оплачувати через поповнення рахунку в iTunes, а також промокоди, які продаються на маркетплейсах, зазначали аналітики.
по темі
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську компанію з виробництва техніки Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК
Кондитер з Донецька Сергій Пивоваров у 2015 виїхав до Покровська. А торік, у квітні, змушений був переселитися до Львова. Там він скористався державною програмою релокації бізнесу.
Hyundai Motor планує продати активи в рф компанії з Казахстану та піти з російського ринку. Hyundai Motor належить одне з найбільших у росії автовиробництв - завод у Санкт-Петербурзі, де збирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta та Kia Rio
Україна запросила екстрадицію колишнього депутата Одеської міськради, підозрюваного у розкраданні коштів на проекті "Глибоководний випуск" Руслана Тарпана. Про це повідомив Офіс генерального прокурора Україн
У мережу "злили" розмову нібито російського мільярдера Романа Троценка і бізнесмена Миколи Матушевського.