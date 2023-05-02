Технологічна компанія Match Group, яка володіє додатком для знайомств Tinder, оголосила, що залишить російський ринок до 30 червня 2023 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на річний звіт компанії.

Ми віддані захисту прав людини. Наші бренди роблять кроки щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії і завершать вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року.

Крім Tinder, Match Group володіє сервісами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship та OurTime.

Виконавчий директор компанії Friends Fiduciary Corp, акціонера Match Group, заявив Reuters, що компанія мала вагомі причини, щоб залишити росію.

Для надійного бренду погано продовжувати свою діяльність у країні, глава якої звинувачений Міжнародним кримінальним судом.

Після початку російської агресії проти України низка іноземних сервісів знайомств обмежили роботу на території росії, серед них Bumble, Badoo і Fruitz. У квітні 2022 року Tinder відключив для росіян доступ до платних опцій.

Російські онлайн-сервіси знайомств у 2022 році змогли збільшити аудиторію на тлі уходу конкурентів: "Мамба" заявляє про зростання на 20%, "Теамо" - на 30%, "VK Знайомства" - на 73%.

Однак серйозного відтоку з Tinder не відбулося, оскільки додаток досі доступний в App Store і Google Play для росії, а преміум-сервіси можна оплачувати через поповнення рахунку в iTunes, а також промокоди, які продаються на маркетплейсах, зазначали аналітики.