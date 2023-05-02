З 2 травня в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти, куди вносять дані про всіх зниклих. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Реєстр розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого.

Витяги з Єдиного реєстру надаватимуть представники Департаменту інформатизації МВС України.

Для отримання документа потрібно звернутися до МВС (надіслати поштою за адресою м.Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну скриньку [email protected]) із власне запитом та копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко наголосив:

Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб.

З часу повномасштабного вторгнення росії в Україну десятки тисяч людей вважалися безвісти зниклими. Переважну більшість з них було знайдено, повідомляє МВС.

Однак ще офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин - внаслідок воєнних дій.

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