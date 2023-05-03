Українські дрони атакували військовий аеродром на Брянщині та пошкодили Ан-124 - Baza [ Редагувати ]
У ніч проти 3 травня українські безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області. Про це повідомляє телеграм-канал Baza без посилань на джерела.
За попередніми даними загалом в атаці брало участь 5 БПЛА: 2 з них були знищені зі стрілецької зброї, ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще один безпілотник не знайшли.
Внаслідок атаки невеликі пошкодження отримав важкий військово-транспортний літак Ан-124, який не експлуатувався. Постраждалих немає.
Офіційно влада Брянської області про інцидент не повідомляла.
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