У ніч на 3 травня три іранські ударні дрони "Shahed-136/131" атакували нафтобазу в Кропивницькому, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди "Герань-2", атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв.

За словами очільника Кіровоградщини, всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.

Також він попросив не знімати і не викладати в мережах наслідки сьогоднішніх ранкових "прильотів".

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти атакували Україною 26 ударними дронами "Shahed-136/131". Силами та засобами Повітряних Сил знищено 21 ударний БпЛА.