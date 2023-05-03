У Кропивницькому три "шахеди" атакували нафтобазу, виникла пожежа [ Редагувати ]
У ніч на 3 травня три іранські ударні дрони "Shahed-136/131" атакували нафтобазу в Кропивницькому, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди "Герань-2", атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв.
За словами очільника Кіровоградщини, всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.
Також він попросив не знімати і не викладати в мережах наслідки сьогоднішніх ранкових "прильотів".
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти атакували Україною 26 ударними дронами "Shahed-136/131". Силами та засобами Повітряних Сил знищено 21 ударний БпЛА.
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