В Ужгороді дівчинку з ДЦП, яка пересувається на колісному візочку для людей з інвалідністю, не впустили у дитячий розважальний центр. Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівниця громадської організації "Неємія", опікунка дівчинки Тетяна Мачабелі.

Зі сторінки закладу під дописом опікунки дитини у Facebook опублікували коментар від дирекції закладу.

У ньому написали: "в особистій розмові з мамою дівчинки адміністрація закладу в той же день принесла свої вибачення".

Опікунка дівчинки каже, що у день, коли трапився цей інцидент, персонал закладу не просив вибачення ні у дівчинки, ні у неї.