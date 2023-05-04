В Ужгороді дівчинку на візочку для людей з інвалідністю не впустили у дитячий розважальний центр [ Редагувати ]
В Ужгороді дівчинку з ДЦП, яка пересувається на колісному візочку для людей з інвалідністю, не впустили у дитячий розважальний центр. Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівниця громадської організації "Неємія", опікунка дівчинки Тетяна Мачабелі.
Зі сторінки закладу під дописом опікунки дитини у Facebook опублікували коментар від дирекції закладу.
У ньому написали: "в особистій розмові з мамою дівчинки адміністрація закладу в той же день принесла свої вибачення".
Опікунка дівчинки каже, що у день, коли трапився цей інцидент, персонал закладу не просив вибачення ні у дівчинки, ні у неї.
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