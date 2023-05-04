"На кілометр фронту припадає лише один танк": полковник ЗСУ Черник пояснив, чому знизилися втрати по ворожих танках (відео) [ Редагувати ]
Російська окупаційні війська не можуть повноцінно забезпечити своє угруповання ані якісною артилерією, ані якісною бронетехнікою. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.
Вони повноцінно забезпечити своє угруповання ані якісною артилерією, ані якісною бронетехнікою не можуть. Для розуміння - на 1 кілометр фронту приходиться всього-навсього один танк. Цим пояснюється чому втрати по танках суттєво знизилися.
Бахмут і Мар'їнка на Донеччині залишаються найгарячішими точками фронту. У найближчі дні атаки на ці міста ще більше посиляться, адже для росіян наближається сакральна дата - 9 травня, вважає Петро Черник.
Бахмут показує просто неймовірну якість тактичної майстерності і мужності українського воїна. Навіть їхній терорист Гіркін сказав, що російських окупаційних військ Бахмут - це такий собі Сталінград навпаки...
Бахмут виконує стратегічну роль з перемелювання живої сили противника та техніки. Разом із тим маємо розуміти, що противник досі перебуває у стані атакуючою сторони, а ми у маневреній обороні. Час для заміни ролей неминуче прийде, але треба набратися терплячості.
Ворог як і раніше кидає в атаку піхоті вали - класична сталінська методичка "Русские не могут проиграть на поле боя". І кидають якомога більше живої сили...
Я не поділю оптимізму, мовляв, відійдуть вагнерівці і там все звалиться. Якщо вони відійдуть, на їх місце в обов'язковому порядку зайдуть кадрові військові. Їх набрали уже не так багато, але все ж таки певні резерви у противника є....
Але хаотизація управління і напруження стосунків між вежами Кремля буде сприяти помилкам. А помилки вітаються у цій війні.
по темі
Російські загарбники зосередили всі свої сили на Бахмутському напрямку, де цілеспрямовано знищують всю міську забудову за сирійським сценарієм. І вже потім малими групами намагається зайняти ці руїни. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів представник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий
На Бахмутському напрямку проти українців воює 25,6 тисячі російських окупантів, також ворог кинув у бій 65 танків і 450 бронемашин. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий
Українські захисники відбили усі ворожі атаки на Лиманському напрямку, у Бахмуті Сили оборони контратакували та змусили ворога залишити деякі займані позиції. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський
Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх.
День прикордонника відзначають сьогодні в Україні. Рік повномасштабного вторгнення росії захисники рубежів гідно давали відсіч ворогові й разом зі Збройними силами України тримають оборону та знищують ворога.