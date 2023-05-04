Російська окупаційні війська не можуть повноцінно забезпечити своє угруповання ані якісною артилерією, ані якісною бронетехнікою. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

Вони повноцінно забезпечити своє угруповання ані якісною артилерією, ані якісною бронетехнікою не можуть. Для розуміння - на 1 кілометр фронту приходиться всього-навсього один танк. Цим пояснюється чому втрати по танках суттєво знизилися.

Бахмут і Мар'їнка на Донеччині залишаються найгарячішими точками фронту. У найближчі дні атаки на ці міста ще більше посиляться, адже для росіян наближається сакральна дата - 9 травня, вважає Петро Черник.