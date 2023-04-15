Росіяни з важкої артилерії обстріляли Очаків - Кім [ Редагувати ]
Російська окупаційна армія за минулу добу здійснила п'ять артилерійських обстрілів Миколаївської області.
Про це повідомляє в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Російські війська, 14 квітня здійснювали артилерійські обстріли із застосуванням РСЗВ та важкої артилерії по місту Очаків, акваторії та узбережжю громади.
Є пошкодження об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає.
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